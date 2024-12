Mega bijzondere mijlpaal voor Broederliefde: ‘Hadden we nooit voor mogelijk gehouden’

Broederliefde geeft zaterdagavond voor de duizendste keer een show. De vijfkoppige Rotterdamse hiphopgroep doet dat “thuis” in Rotterdam Ahoy. “Dat we een duizendste show zouden geven, hadden we aan het begin nooit kunnen bedenken”, aldus Jerr, een van de leden van Broederliefde.

“Überhaupt ons succes hadden we nooit voor mogelijk gehouden. Het is allemaal zo snel gegaan”, vertelt Jerr. In 2016 bereikte Broederliefde met de plaat Hard work pays off 2 de eerste plek in de Album Top 100. De groep, die naast Jerr bestaat uit Emms, Sjaf, Edson en Mella, bleef veertien weken op die positie staan.

Jerr merkt dat hij en de andere groepsleden steeds volwassener worden. “We zijn meer gefocust dan ever, minder bezig met randzaken. We gaan niet meer uit, iedereen is bezig met een beter persoon te zijn en beter voor de dag te komen.” De voorbereidingen voor de duizendste show verliepen dan ook vlekkeloos. “We weten heel duidelijk wat we precies willen en we zijn dankbaar voor de mensen die met ons samenwerken.”

Met de show in Ahoy hoopt de hiphopformatie fans mee te geven dat alles mogelijk is. “Als je iets wil en je gaat ervoor, dat het dan kan lukken. Samen sta je sterker. Daar zijn wij hopelijk het levende bewijs van.” Extra trots zijn de bandleden door de aanwezigheid van de kinderen van sommigen van hen. “Dat zorgt voor een kippenvelmoment bij ons.”

Broederliefde heeft in 2024 “een beetje het gas losgelaten”, aldus Jerr. “We wisten dat Ahoy eraan kwam en wilden dat heel goed doen.” 2025 daarentegen wordt “een bewogen jaar” voor de groep. “In positieve zin wel”, verduidelijkt Jerr. “Het is echt eng hoe gefocust iedereen is. We zijn zoveel stabieler. Mensen kunnen op muzikaal vlak echt gekkigheid van ons verwachten.” En over de toekomstplannen van Broederliefde: “Ik weet niet wat ons te wachten staat, maar ik geloof dat er mooie dingen in het verschiet liggen.”