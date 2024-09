Martijn Krabbé viert de liefde

Martijn Krabbé viert donderdag de liefde van hem en zijn vrouw op Instagram. De 56-jarige presentator deelt een zonnige foto met zijn vrouw, Deborah Wietzes (45). Bij de foto staat “5 jaar getrouwd met de allerliefste allerleukste en allermooiste!! Ik hou zielsveel van jou!!” Daarna plaatst hij een hartje, dat symbool staat voor de liefde.

Veel volgers feliciteren het koppel met hun blikken huwelijk. De 56-jarige Krabbé maakte in maart bekend dat hij kanker heeft. Begin september stelde hij in een bericht op Instagram dat het naar omstandigheden goed met hem gaat: “Uiteraard met wisselend succes, maar over het algemeen heb ik het gevoel dat er een soort status quo is ontstaan.”

De presentator doet op dit moment geen grote klussen. Wel spreekt hij af en toe voice-overs in en bereidt hij een serie voor “in het hulp-tv genre”.