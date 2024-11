Mart Hoogkamer is al flink aan het aftellen: ‘Helemaal klaar voor’

Mart Hoogkamer (26) is helemaal klaar voor de komst van zijn eerste kindje. De volkszanger is al aan het aftellen, zei hij donderdag in RTL Boulevard.

“Nog negen weekjes en dan is de zwangerschap voorbij. Alles is helemaal af, ze is er helemaal klaar voor”, zei Hoogkamer over zijn partner Jennifer. Ook zijn dochter is al van harte welkom. “Nu nog te vroeg natuurlijk, maar alles is wel zo goed als rond thuis.”

De 26-jarige Hoogkamer kwam vorige week nog in het nieuws omdat hij een tatoeage van de echo en de zwangerschapstest op zijn bovenbeen liet zetten. Die tatoeage zorgde voor veel reacties op sociale media. “Ik wilde gewoon iets origineels hebben, wat niet veel mensen hebben”, reageert de volkszanger nuchter. “Nou ja, dat was een hele hype voor alles en iedereen.”