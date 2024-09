Mariska Bauer openhartig over haar grootste verlies: verdriet blijft voelbaar

Jan, de broer van Mariska Bauer, verongelukte op 17 juni 1997, toen hij nog maar zeventien jaar oud was. De pijn van het verlies van haar kleine broertje, die nu 44 zijn geweest als hij nog had geleefd, blijft, vertelt ze deze week in Weekend.

Mariska groeide op in Ter Aar maar daar komt ze zelden nog, alleen om het graf van haar broertje, dat vlakbij Ter Aar ligt, te bezoeken. “Hij ligt op het kerkhof van de katholieke kerk”, vertelt Mariska. “Ik kom daar nog regelmatig. Ik rijd er wel eens speciaal vanuit Fijnaart naartoe. Sowieso altijd op 19 juni, zijn sterfdag.”

Graf Broer Mariska Bauer

Jan kwam om het leven toen hij onderweg was om een brommer, waar hij zelf aan had gewerkt, te verkopen. “Hij is op die brommer verongelukt bij Boskoop, waar een aquaduct werd gebouwd”, vertelt Mariska. “Er was een tractor, die moest eigenlijk rechtdoor, maar sloeg af. Mijn broertje kreeg geen voorrang. Dus hij remde, maar door het zand van de bouwplaats gleed hij onder de tractor door en overleed ter plekke.” Mariska’s moeder Marijke zag nog een traumahelikopter overvliegen, waarvan later bleek dat die voor haar zoon was.

Geen rechtszaak

Een rechtszaak tegen de bestuurder van de trekker die Jan doodreed, kwam er nooit. De bestuurder, een man van in de twintig, kwam twee dagen later in tranen zijn excuses aanbieden, weet Mariska. Haar moeder troostte hem, en daar bleef het wat Jan’s familie betreft bij.

Kusje op hanger

Jan is nog elke dag bij zijn moeder, want Mariska gaf haar een hanger met de allerlaatste foto die ooit van Jan is gemaakt. De hanger doet ze nooit meer af. Mariska vertelt dat haar moeder haar Jan elke dag goedemorgen en welterusten tegen Jan zegt, bezegeld met een kusje op haar hanger.

Beeld: Reni van Maren/SLR

Lees het hele interview met Mariska, waarin ze onder meer ook vertelt hoe de liefde tussen haar en Frans ontstond, in Weekend nummer 39, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.