Mariska Bauer merkt gevolgen herseninfarct nog steeds

Mariska Bauer merkt nog steeds de gevolgen van haar herseninfarct in 2022. “Ik heb daar nog wel wat nasleep van”, vertelt Bauer dinsdag in het programma Eva. “Dat is niet… Nou, zoals nu kan ik niet op de woorden komen.” Verder is ze soms vergeetachtig en is ze sneller overprikkeld, zegt Bauer.

“Voor de rest gooi ik de beuk erin om gewoon door te gaan”, vervolgt ze. “Het gaat nu best snel, maar daar heb ik ook op getraind.” Van een uitzending zoals die bij Eva moet ze wel een paar dagen bijkomen.

In oktober trad Bauer voor het eerst zelf op in Rotterdam Ahoy samen met Patty Brard. “Totaal uit mijn comfortzone, helemaal anders. Iets wat nooit iemand zou verwachten bij mij.” Bauer haalde de moed voor het optreden deels uit haar infarct. “Mijn infarct heeft mij wel aan het denken gezet. Waarom zou ik het niet doen? Waarom zou iemand anders het wel durven en ik niet? Alles wat ik op mijn lijstje heb staan werk ik af. Dit was er een.”