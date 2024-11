Marco Schuitmakers ‘grootste droom’ komt uit

Marco Schuitmaker (25) neemt zaterdag tijdens zijn eerste grote stadionconcert in het GelreDome de videoclip voor zijn nieuwe single ‘Vergeef Me’ op. Dit nieuws deelt de ‘Engelbewaarder’-zanger via Instagram. Een droom die voor hem uitkomt.

“Ik kan niet wachten!” liet Marco enthousiast weten. De zanger bracht het nieuwe nummer donderdag rond middernacht uit.

In maart kondigde Marco via een Instagram-post aan dat hij op 9 november een concert zou geven in het GelreDome in Arnhem. ‘Op 9 november beleef ik mijn grootste droom: mijn allereerste concert in de Gelredome. Samen met 30.000 Engelbewaarders en helden als Donnie, Jan Smit, Outsiders en en hele reeks andere gastartiesten gaan we een onvergetelijke avond tegemoet,’ schreef hij. Daarnaast krijgen enkele fans de kans om samen met de zanger op het podium te zingen.

