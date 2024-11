Vriendin houdt Marco Schuitmaker met beide benen op de grond

Marco Schuitmaker had de afgelopen jaren makkelijk naast zijn schoenen kunnen gaan lopen. Maar zijn vriendin Samantha voorkomt dat koste wat kost, vertelt de zanger deze week in Weekend. “Het allerbelangrijkste is om thuis normaal te doen.”

Sinds zijn grote hit Engelbewaarder staat het leven van Marco Schuitmaker compleet op z’n kop. De zanger werd vrijwel van de ene op de andere dag razend populair en staat binnenkort zelfs met zijn eigen show in de GelreDome. Sterallures zal hij echter niet snel krijgen. Daar steekt zijn vriendin Samantha namelijk een stokje voor. “Zij zorgt ervoor dat ik met beide benen op de grond blijf staan. Ze zorgt extreem goed voor me.” Marco is zich ervan bewust dat het belangrijk is hoe hij zich buiten de schijnwerpers gedraagt. “Het allerbelangrijkste is om thuis normaal te doen. Thuis is thuis, daar moet je jezelf kunnen zijn.”

Selectief

Samantha helpt hem ook bij het behouden van een zekere balans in zijn leven. Zo zegt hij niet meer tegen elk optreden zomaar ja. “We doen er genoeg, maar we zijn wel wat selectiever. Ik moet ook een beetje op mezelf passen. We bekijken alles per situatie en doen er alles aan om het goed te houden.”

