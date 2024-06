Groot nieuws voor Marco Schuitmaker: ‘Kers op de taart’

Engelbewaarder van Marco Schuitmaker staat op nummer 1 van de Foute 1500 van Qmusic. Dj’s Tom van der Weerd en Bram Krikke maakten dat vrijdag bekend bij de start van de hitlijst. Vorig jaar kwam Engelbewaarder de Foute 1500 binnen op nummer 2, waar nu Engelenzang van Donnie en Snollebollekes staat. Op de derde plaats staat Rainbow In The Sky van dj Paul Elstak.

Schuitmaker bezocht de studio voor de start van de lijst. De zanger noemt de koppositie in de Foute 1500 een “kers op de taart” na zijn succes met het nummer in de Nederlandse Top 40. Engelbewaarder stond acht weken lang in die lijst en in februari won hij de Qmusic Top 40-award voor Beste Nieuwkomer Nationaal.

Luisteraars stemden vorige week voor hun favoriete foute nummer. Rainbow In The Sky is niet het enige happy hardcorenummer in de top 10, want het Eurovisie Songfestivalnummer Europapa van Joost Klein komt de lijst binnen op nummer 8. Het nummer Links Rechts van Snollebollekes, dat vorig jaar op nummer 1 stond, zakt naar de vierde plaats.