Marco Borsato mist overleden vader ‘nog elke dag’

Tekst: Denise Delgado

Marco Borsato (59) staat stil bij de sterfdag van zijn vader. Op social media deelt de zanger een kort eerbetoon. Hij schrijft dat hij hem nog altijd mist.

In zijn Instagram Stories plaatst Marco een door AI geanimeerde afbeelding van zijn vader Roberto Borsato. ‘Mis je nog elke dag papa.’

Screenshot Instagram @borsato

Vader Roberto

Roberto Borsato overleed op 23 januari 2009, 69 jaar oud, in zijn huis aan het Gardameer. Marco bracht een deel van zijn jeugd in Italië door. Na de scheiding verhuisde hij met zijn moeder Mary terug naar Nederland.

Eerder sprak de zanger in het Vlaamse programma Het Huis over die relatie. ‘Hoe langer hij dood is, hoe meer ik hem mis. Terwijl hij er nooit echt is geweest,’ zei hij.

Opvallend genoeg kreeg Marco in 2016, uitgerekend op de sterfdag van zijn vader, een beroerte. Dat vertelde hij destijds in het programma. ‘Het voelde niet goed, dus ik ben meteen naar het ziekenhuis gereden. Daar lag ik binnen een paar minuten in een CT-scan en toen bleek dus dat het een tia was. Ik ben daar een week gebleven en ben weer volledig hersteld.

Vrijgesproken

Eind vorig jaar werd de zanger vrijgesproken in de ontuchtzaak tegen hem. Meer daarover in de video hieronder.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BORSATO