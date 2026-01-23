Marco Borsato Bij Uitspraak Vonnis Rechtbank Utrecht

Marco Borsato mist overleden vader ‘nog elke dag’

Tekst: Denise Delgado

23/01/2026

Marco Borsato (59) staat stil bij de sterfdag van zijn vader. Op social media deelt de zanger een kort eerbetoon. Hij schrijft dat hij hem nog altijd mist.

In zijn Instagram Stories plaatst Marco een door AI geanimeerde afbeelding van zijn vader Roberto Borsato. ‘Mis je nog elke dag papa.’

De tekst gaat verder onder het Instagramverhaal.

Marco Borsato Mist Vader
Screenshot Instagram @borsato

Lees ook: Henny Huisman: ‘Marco Borsato is genoeg gestraft’

Vader Roberto

Roberto Borsato overleed op 23 januari 2009, 69 jaar oud, in zijn huis aan het Gardameer. Marco bracht een deel van zijn jeugd in Italië door. Na de scheiding verhuisde hij met zijn moeder Mary terug naar Nederland.

Eerder sprak de zanger in het Vlaamse programma Het Huis over die relatie. ‘Hoe langer hij dood is, hoe meer ik hem mis. Terwijl hij er nooit echt is geweest,’ zei hij.

Opvallend genoeg kreeg Marco in 2016, uitgerekend op de sterfdag van zijn vader, een beroerte. Dat vertelde hij destijds in het programma. ‘Het voelde niet goed, dus ik ben meteen naar het ziekenhuis gereden. Daar lag ik binnen een paar minuten in een CT-scan en toen bleek dus dat het een tia was. Ik ben daar een week gebleven en ben weer volledig hersteld.

Lees ook: Uitspraak rechters in zaak Marco Borsato: vrijgesproken

Vrijgesproken

Eind vorig jaar werd de zanger vrijgesproken in de ontuchtzaak tegen hem. Meer daarover in de video hieronder.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BORSATO

LEES OOK

Prins Bernhard en prinses Annette scheiden na 25 jaar huwelijk: ‘Moeilijke stap’
Verdachte inbraak Sylvie Meis bekent schuld en heeft spijt: ‘Ik vraag om een kans’
Ashley Tisdale blikt terug op High School Musical met oude outfits
From New York, With Love: Zó viert André Hazes zijn 32e verjaardag

Uit andere media

Vriendin Berichten Ex

Guusje: ‘Ik lees stiekem nog steeds alle berichten van mijn ex, hij is nooit uitgelogd’

“Ik weet dat het niet gezond is, dat voel ik zelf ook wel. Maar zolang alles nog openstaat, kijk ik. Niet omdat ik per se wil, maar omdat ik het niet kan laten.” Guusje (33) leest nog dagelijks mee in het leven van haar ex, een halfjaar nadat hij haar bedroog.
Party René Van Der Gijp Talpa

Houdt René van der Gijp de komst van Victor Vlam tegen bij Vandaag Inside?

De geruchtenmolen draait op volle toeren: houdt René van der Gijp de komst van Victor Vlam tegen bij ‘Vandaag Inside’? Achter de schermen zou al langer worden gesproken over een mogelijke uitbreiding van de rol van mediadeskundige Victor Vlam in het programma, maar volgens insiders ligt dat gevoelig. René zou weinig voelen voor een extra…
Weekend Sylvie Meis Tassenroof

Verdachte inbraak Sylvie Meis bekent schuld en heeft spijt: ‘Ik vraag om een kans’

Terwijl Sylvie Meis in de zomer van 2023 met haar zoon van Ibiza geniet, slaan inbrekers toe in haar woning in Hamburg. De buit: luxe spullen ter waarde van meer dan een half miljoen euro. Inmiddels heeft een verdachte schuld bekend, meldt ‘Hamburger Abendblatt’, maar over zijn mededader blijft hij stil.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise