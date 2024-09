Mary Borsato: ‘Geduld is een schone zaak’

Deze week spreekt Weekend met Mary Borsato, die vertelt hoe het gaat met haar zoon Marco terwijl hij in afwachting is van de start van zijn zaak. Hoe steunen ze elkaar in deze lange, onzekere periode? Zou ze niet liever scheldend om zich heenslaan? En is Marco al toe aan een nieuwe liefde?

De zaak rondom haar zoon Marco gaat pas in 2025 van start en Mary Borsato is vastberaden hem tot die tijd te steunen met humor en gekkigheid. “We blijven dingen doen zoals vroeger, dat zijn dingen die gewoon doorgaan,” vertelt ze deze week in Weekend. Scheldend om zich heenslaan heeft volgens Mary geen zin. “Dit is het leven. We accepteren het en proberen er het beste van te maken.” Zorgen om Marco hoeven we volgens haar dan ook niet te hebben. “Hij heeft z’n familie achter zich staan en veel steun van ons. Wij zijn allemaal heel positief, dat geldt ook voor Marco. Geduld is een schone zaak, je moet een heel lange adem hebben eer er uiteindelijk resultaat komt, maar hij heeft ons.”

Nieuwe liefde?

Heeft Marco al een nieuwe liefde? “Ik denk niet dat hij daaraan toe is, nee. Dan wil je toch eerst dat alles achter de rug is, voordat je jezelf open kunt stellen. Ik geloof niet dat dat aan de orde is.”

