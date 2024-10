Marc-Marie Huijbregts goed hersteld na operatie om huidkanker

Marc-Marie Huijbregts is goed hersteld van de operatie die hij onderging om huidkanker. Dat vertelt de komiek in zijn podcast Marc-Marie en Isa vinden iets. Twee weken geleden vertelde Huijbregts in dezelfde podcast dat hij was geopereerd.

“Mijn huidkankerwond is dicht”, zegt de komiek. “Er zaten nog drie hechtingen in, die zijn er nu uitgehaald. En goed nieuws: alles is goed.” Meer toelichting geeft de cabaretier niet.

Huijbregts vertelde eerder dat hij een verdacht plekje bij zijn neus had. Op advies van zijn huisarts werd hij daarom geopereerd, al maakte de arts meteen de kanttekening dat de Brabander zich geen zorgen hoefde te maken. Als hij het plekje zou laten zitten, dan zou het weefsel wel kunnen gaan groeien en mogelijk een gevaar vormen voor zijn oog.