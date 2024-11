Maik de Boer steeds meer gewend aan nieuwe look

Het heeft even geduurd, maar Maik de Boer is inmiddels gewend aan zijn witte baard en snor. Dat schrijft de 63-jarige stylist, die ruim veertig jaar met een zwarte snor en baard rondliep, op Instagram. Wel vindt De Boer het “nog steeds gek” om zichzelf met witte gezichtsbeharing te zien.

De Boer merkt dat zijn andere uiterlijk veel losmaakt bij mensen op straat. “Zelfs de kassajuffrouw zei: staat je goed hoor en veel zachter. Bij de visboer zei een mevrouw: beter dan die zwarte plak. Wat een baard al niet los kan maken”, aldus de stylist.

Voor De Boer is zijn witte baard “een nieuw begin”. Ook wil hij zijn volgers laten zien “dat het niet eng is je ware identiteit te laten zien”. “Omarm jezelf voor wie je bent en laat je niet gek maken. Laten we ook in een wereld van buitenkant de binnenkant koesteren”, besluit De Boer.