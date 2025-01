Linda de Mol zou déze actrice graag in nieuw seizoen Gooische Vrouwen willen

Tekst: Nicky Molendijk

Linda de Mol doet een opvallende uitspraak over het vervolg van de populaire hitserie Gooische Vrouwen. Woensdag maakten Videoland en Talpa Network bekend dat de serie verlengd wordt met twee nieuwe seizoenen.

“Er waren zo veel open eindjes, dat we heel blij zijn dat we de fans kunnen vertellen wat er verder gebeurt”, vertelt Linda tegen RTL Boulevard.

Het lijkt De Mol dan ook erg leuk als Elise Schaap en Carly Wijs mee zouden doen aan de serie. “Wat zou het leuk zijn als die een leuke rol in Gooische Vrouwen zouden krijgen, maar daar moet wel plek voor zijn”.

Of er een zevende seizoen zou komen van de succesvolle serie was nog even spannend, zeker voor Linda die de serie samen met regisseur Will Koopman maakt. “We gingen er wel van uit, maar het is toch het lekkerste als je het officieel te horen krijgt. Dus toen ze belden met ‘het is rond’, hebben we wel met z’n tweeën heel blij gereageerd.”