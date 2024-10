Linda de Mol heeft plezier teruggevonden dankzij Gooische Vrouwen

Linda de Mol heeft “het plezier in haar vak” weer teruggevonden dankzij het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen. Dat zei de presentatrice en actrice dinsdag op de rode loper bij de première van de serie tegen RTL Boulevard.

“Ja, het gaat goed met mij. En eigenlijk heeft deze serie daar heel erg aan bijgedragen”, zei De Mol. “Het feit dat mensen er zo ontzettend naar uitkijken en er zo’n zin in hebben om iets positiefs te zien waar je om kan lachen, wat je een beetje verbindt in plaats van alle lelijkheid en polarisatie, daar word ik heel erg gelukkig van.”

De Mol heeft een moeilijke periode achter de rug nadat in januari 2022 duidelijk was geworden dat haar toenmalige partner Jeroen Rietbergen zich schuldig had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag op de vloer van talentenjacht The Voice of Holland. Het is onduidelijk wat hun relatie nu is. De twee zijn al verschillende keren weer samen gezien.