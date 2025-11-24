Inloop Uitreiking Radioring 2024 Wilfred en Lili Genee

Lili Genee corrigeert Wilfred over uitspraken in VI: ‘Niet altijd leuk’

Tekst: Denise Delgado

24/11/2025

Lili Genee (53), de vrouw van Wilfred Genee (58), laat in een interview met ‘De Telegraaf’ weten dat ze haar man thuis soms scherp corrigeert over bepaalde uitspraken in ‘Vandaag Inside’, vooral wanneer het over vrouwen gaat. Hun huwelijk betekent volgens haar niet dat ze het altijd met hem eens is.

Niet leuk voor gezin

Lili vertelt hoe het is om getrouwd te zijn met een Vandaag Inside-presentator. “Zijn werk is niet altijd leuk voor ons gezin.” Zo vertelt ze dat er bij hen in het gezin alles wordt uitvergroot ‘en dan besef je des te meer hoe groot de externe invloeden zijn met kinderen op school.’ “Wilfred presenteert natuurlijk niet All You Need Is Love,” gaat Lili verder.

Niet per definitie team Wilfred

Ze spreekt Wilfred aan wanneer ze vindt dat hij in de uitzending te ver gaat, vooral bij onderwerpen over vrouwen. “Als er iets speelt, wordt hij weleens in VI ‘de officier van justitie’ genoemd, maar ik probeer er toch vaak objectief naar te kijken. Als ik denk dat het wel wat minder kon, spreek ik hem daar ook op aan. Bijvoorbeeld wanneer er over vrouwenzaken wordt gesproken…. daar kan ik niet heel vrolijk van worden.” Ze benadrukt dat ze kritisch meedenkt en dat dit ervoor zorgt dat ze beiden scherp blijven. “Het is dus niet zo dat ik per definitie team Wilfred ben en hij ook niet team Lili.”

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

