Wilfred Genee begrijpt alternatieve prijs van radiovrouwen

Wilfred Genee heeft er begrip voor dat een groep radiovrouwen een alternatieve prijs voor vrouwen uit de radiowereld in het leven heeft geroepen. In het AD zegt de presentator dat de tijd voor een genderneutrale Gouden RadioRing wellicht nog niet rijp is. Zelf maakt Genee donderdagavond wel kans op voornoemde prijs.

“Ik snap het wel. Misschien is een genderneutrale prijs nog te vroeg, omdat er nog altijd meer mannen dan vrouwen op de radio te horen zijn, waardoor je de kans voor vrouwelijke dj’s wel heel klein maakt”, zegt Genee. Al denkt hij ook dat de manier van campagne voeren meespeelt bij de nominaties. Sommige partijen voeren volgens hem “schaamteloos campagne”. “In de ochtendshow van 538 wordt onafgebroken opgeroepen om te stemmen. Ik doe daar zelf net zo hard aan mee.”

Afgelopen week bedachten enkele vrouwen uit de radiowereld de prijs Radiovrouw 2023 omdat dit jaar geen enkele vrouw kans maakt op de RadioRing, die sinds afgelopen jaar genderneutraal is. De groep vrouwelijke dj’s zegt dat jammer te vinden omdat de verdeling tussen mannen en vrouwen in de radiowereld “nog lang niet gelijk” is.

De Gouden RadioRing wordt donderdag uitgereikt in De Vorstin in Hilversum. Genee maakt in de categorie beste presentator kans, net als Domien Verschuuren en Bram Krikke van Q-music, Tim Klijn van Radio 538 en Tim op het Broek van Kink. Voor het beste radioprogramma zijn de BNR-radioshow The Friday Move, de Q-middagshow met Domien Verschuuren van Qmusic, De 538 Ochtendshow van Radio 538, Jan-Willem Start Op! van NPO Radio 2/BNNVARA en KinkStart van Kink genomineerd.