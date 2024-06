Leontine Ruiters heeft goedaardige huidkanker

Leontine Ruiters heeft huidkanker. Het gaat om een goedaardige variant die “goed te behandelen” is, vertelt de ex-vrouw van Marco Borsato in haar podcast Lon & Leo. “Ik moet daar chemocrème opsmeren, anders wordt het groter.”

Meestal ontstaat het op plekken op de huid die veel in de zon zijn geweest, daarom noemt Leontine het een “zonneplekje”. Zij vreesde ook kwaadaardige moedervlekken op haar rug te hebben, dus toog ze naar de dermatoloog voor onderzoek. “Maar die zegt dat het ouderdomsvlekken zijn. Die kon ik gelukkig weg laten laseren. Ze komen nu heel licht terug omdat het zomer wordt.”

