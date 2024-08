KRO-NCRV onthult nieuwe presentatoren van Spoorloos

Joris Linssen, Sosha Duysker en Jetske van den Elsen zijn de nieuwe presentatoren van het KRO-NCRV-programma Spoorloos. Op woensdag 6 november start bij NPO 1 een nieuw seizoen waarin zij voor het eerst te zien zijn. Het drietal volgt Derk Bolt op, die na dertig jaar moest stoppen als presentator. Van den Elsen was sinds 2017 al medepresentator van Spoorloos.

De opzet van Spoorloos, dat al sinds 1990 op tv is, is voor het nieuwe seizoen vernieuwd. Het programma vertelt nu ook verhalen van dierbaren die elkaar door het leven zijn kwijtgeraakt, naast de verhalen van mensen die elkaar door adoptie zijn kwijtgeraakt. Ook ligt er meer nadruk op de persoonlijke verhalen van de zoekers.

Verkeerde ouders

Het programma kwam bijna twee jaar geleden in opspraak toen bekend werd dat enkele adoptiekinderen aan de verkeerde biologische ouders waren gekoppeld. Mediadirecteur Sandra Hilster van KRO-NCRV refereert hier nog aan in een persverklaring. “De afgelopen twee jaar was er terecht veel aandacht voor zoektochten waar het niet goed is gegaan. Dit is en blijft zeer verdrietig voor betrokkenen.”

Grote betekenis

Hilster legt daarnaast ook uit waarom de omroep doorgaat met het maken van het programma. “Het nieuwe seizoen laat de kracht van het programma Spoorloos duidelijk zien. Het samenbrengen van familie, geliefden of vrienden en het zoeken naar antwoorden op vragen over afkomst is iets wat we als omroep blijven doen. Dat we hierbij van betekenis kunnen zijn voor mensen wordt nog dagelijks onderstreept door het grote aantal verzoeken dat onze collega’s bereikt.”