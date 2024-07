Kijkers B&B Vol Liefde verbijsterd over ‘koffie-gate’

Heel Nederland zit weer voor de buis voor RTL-kijkcijferkanon B&B Vol Liefde. B&B-eigenaresse Anja lijkt – vooralsnog – de publiekslieveling. Zij nodigde onder anderen Joop uit in haar B&B in het Franse Biches en hij was alvast helemaal verliefd. Anja vond Joop een alleraardigste man, tót hij in de keuken ongevraagd het heft in eigen handen nam…

Want Joop was niet te spreken over het koffiezetapparaat van Anja. Niet dat hij de koffie uberhaupt geproefd had, maar hij had al besloten dat het goedje uit haar apparaat te min was en sleepte zijn eigen koffiezetapparaat mee om in Anja’s keuken neer te zetten. “Dan kan die weg”, zegt Joop terwijl hij naar Anja’s koffiezetapparaat wijst.

Lees ook: B&B Vol Liefde-Marian staat doodsangsten uit: ‘Ben op mijn hoede voor alles en iedereen’

Afzender retour

Anja ging een beetje grommen van irritatie. “Daar scoor je geen punten mee”, zegt ze tegen de camera. Ook niet bij de kijkers, blijkt uit hun reacties op social media. “Ik krijg de kriebels van Joop”, schrijft Ursula. “Joop, dat koffiezetapparaat kan écht niet hoor. Respectloos. Afzender retour”, vindt een andere kijker.

Beeld: RTL

Aflevering 4 Joop, dat koffiezetapparaat kan écht niet hoor. Respectloos.

Afzender retour. #benbvolliefde pic.twitter.com/E0TXa1Qo27 — Epilepsie &Zo | online community (@epilepsiezo) July 18, 2024

#benbvolliefde #Joop

Ik krijg de kriebels van Joop .Denk telkens is het geen acteur,een "volwassen" man die zich zo kinderachtig gedraagt tov Peter…geen wonder dat hij al zo lang single is . — ursula (@urszzz1970) July 18, 2024

Wat een afknapper die Joop. Met zijn eigen koffie-apparaat. Die kon van mij gelijk naar huis #benbvolliefde pic.twitter.com/9MDnfkUm46 — ChantTweettt (3) (@ChantalTweettt) July 19, 2024

'Is ie nou echt zijn eigen mega koffiemachine aan het installeren???? #benbvolliefde https://t.co/6Cz1Qr5JBO — Aliëtte de Vries (@AliadeVriezzz) July 18, 2024

Je neemt toch niet je eigen koffieapparaat mee? Ik heb zelfs op vakantie SEN-SEO gedronken! En ik leef nog steeds! #benbvolliefde — Silvia (@Silvia28488) July 18, 2024

Die man met zijn apparaat ging bij mij meteen naar huis !!!! #benbvolliefde — Adrienne (@Adrienn00050413) July 18, 2024