Katja Schuurman doet onthulling over Linda, Roos & Jessica-feest

Het Ademnood-dansfeest waar Katja Schuurman en Babette van Veen aan werken moet een meerdaags evenement worden in de Ziggo Dome in Amsterdam of Rotterdam Ahoy. “Daar zijn we nog mee bezig”, zei Schuurman donderdag in Shownieuws.

“Het moet een avond worden vol positiviteit en muziek uit de tijd van Linda, Roos & Jessica”, schetste Schuurman het idee. Zij en Van Veen zullen zelf ook optreden naast verschillende gastartiesten. “We hebben een groot wensenlijstje maar wie al toegezegd heeft is Trijntje Oosterhuis die een Total Touch-medley gaat doen.”

Schuurman en Van Veen denken ook nog na over hoe ze de in 2004 overleden Guusje Nederhorst het best kunnen vervangen. “Hoe ga je dat mooi doen en niet op een sentimentele wijze? We gaan onze eigen nummers brengen maar dan moet er wel een derde persoon bij, bijvoorbeeld Herman van Veen, de vader van Babette.” Ook noemde ze de naam van Johnny de Mol, die goed bevriend was met Nederhorst.

2025

De voormalig soapsterren lieten vorig jaar al doorschemeren dat ze bezig zijn met een reünie, maar niet op korte termijn. Schuurman denkt nu dat de shows op zijn vroegst in 2025 kunnen plaatsvinden.

Linda, Roos en Jessica kwam in de jaren negentig voort uit de soap Goede Tijden, Slechte Tijden waarin Van Veen (Linda), Schuurman (Jessica) en Nederhorst (Roos) speelden. De meidengroep bracht in 1996 haar eerste en laatste album uit, met daarop liedjes als Alles Of Niets, Druppels en de nummer 1-hit Ademnood.