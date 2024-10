Kaj Gorgels emotioneel over zoontje: ‘Nooit in mijn leven trotser geweest’

Presentator Kaj Gorgels en zijn vriendin influencer Jessie Jazz Vuijk gaan hun zoontje Xavier niet meer herkenbaar in beeld brengen op Instagram. Het stel vindt dat hun zoon dat later zelf moet kunnen bepalen, deelt Gorgels.

“Ik ben nog nooit in mijn leven trotser op iets geweest dan op mijn kind. En als je dan veel deelt op social media over je eigen leven, uiteraard wil je dan je grootste trots ook delen”, schrijft Gorgels, die op 11 oktober 2023 voor het eerst vader werd. “Toch hebben we ons altijd voorgenomen om Xavier tot maximaal zijn eerste verjaardag ‘openbaar’ herkenbaar in beeld te laten zijn op socials en vanaf dan niet meer.”

Gorgels schrijft dat hij als ouder niet degene is die bepaalt of Xavier online komt, al vindt hij hem nog zo schattig. “Inmiddels bijna 2 meter en kopt de helikopters nog net niet uit de tuin, gewoon een mens aan het worden…”, schrijft Gorgels. “Of pa en ma effe kunnen opzouten met die camera. Oke oke oke…vanaf nu niet meer met zijn koppie in beeld.”