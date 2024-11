Jutta Leerdam na overwinning Jake Paul: ‘Ik ben trots’

Jutta Leerdam (25) spreekt vol trots over haar vriend Jake Paul (27) na zijn bokswedstrijd tegen de legendarische Mike Tyson (58). Jake versloeg de oud-wereldkampioen zaterdag in Texas unaniem op punten.

“Ik ben wel blij dat hij hem niet knock-out heeft geslagen. En de toespraak na afloop was ook geweldig”, zei Jutta na afloop in een video van Betr, het gokplatform van Jake. “Ik ben trots. Hij heeft het geweldig gedaan en laten zien hoe sterk en hoe goed hij is. Hij heeft er heel hard aan gewerkt.”

Eerder die avond plaatste Jutta een video van haar en Jake op Instagram. ‘Ready for fight night’, schrijft de schaatster in de bijschrift.

Jutta en Jake zijn sinds begin 2023 een stel. Het nieuws over hun relatie kwam in maart 2023 naar buiten, toen de twee samen werden gespot en Jutta het bevestigde via haar social media.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP



Bron: ANP