Joost Klein doet niet mee aan Eurovisie Songfestival 2025: ‘Voelt niet goed’

Joost Klein en zijn team hadden alles klaar om mee te doen met het Eurovisie Songfestival in 2025. De artiest besloot uiteindelijk niet mee te doen omdat hij meer tijd nodig had “om te herstellen”, schrijft hij op Instagram. “Het voelt gewoon niet goed. Ik ben dankbaar voor alle liefde in de wereld, maar ik ben nog steeds erg geraakt door dit jaar.”

“Het was mijn droom om mee te doen aan Eurovisie en dat deden we ook. Maandenlang had ik het gevoel dat ik terug moest komen om het af te maken. Maar in werkelijkheid: we hebben een hoger doel behaalt”, schrijft de artiest. Volgens Klein heeft Europapa mensen bij elkaar gebracht en leren mensen wereldwijd Nederlands door het nummer. “We hebben de kracht van het internet gebruikt.”

Volgens de artiest is hij niet gemaakt voor alle media-aandacht die hij krijgt. “De media blijven de media, maar ik heb geen plaats in die grote machine. Mijn pad is anders en ik heet iedereen welkom die met dit avontuur mee wil doen. Vertrouw op het proces.” Klein wijst hierbij op zijn aankomende shows in Europa en de Verenigde Staten, die uitverkocht zijn.