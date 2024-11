Johnny de Mol reageert op Spaans verhoor: ‘Geen knoop in mijn maag’

Johnny de Mol heeft “geen knoop in mijn maag” van het verhoor dat de Spaanse politie hem op 9 december afneemt. Dat vertelde de presentator woensdag in RTL Boulevard. De Mol wordt dan per Zoom-verbinding verhoord over een beschuldiging van mishandeling.

“Ik kan er niet veel over zeggen”, aldus De Mol. “Maar ik heb geen knoop in mijn maag. Ik maak me daar niet meer zo druk over. Als de rest dat nou ook deed, dan komt het wel goed.”

Zijn ex-partner Shima Kaes beschuldigt hem van mishandeling. Kaes heeft de zaak aangespannen in Spanje, omdat op het eiland Ibiza een incident tussen haar en De Mol zou hebben plaatsgevonden. In Nederland werd een soortgelijke zaak in oktober 2022 al geseponeerd.