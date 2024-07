Jill Helena vrijdag wel bij uitspraak in zedenzaak Ali B

Jill Helena, het vermeende slachtoffer van Ali B, is vrijdag wel aanwezig bij de uitspraak in de zedenzaak van Ali B. Dat heeft haar advocaat Sébas Diekstra dinsdag laten weten. De advocaat van Ali B liet eerder weten dat de rapper vrijdag niet aanwezig is in de rechtbank van Haarlem.

“Cliënte wil bij de uitspraak aanwezig zijn. Hoe zwaar het ook moge zijn voor haar, zij vindt dat zij dit moet doen. Ook uit respect voor de rechtbank, het Openbaar Ministerie en de rechtsgang”, aldus Diekstra.

Ali B wordt verdacht van vier zedenfeiten bij drie verscheidene vrouwen. Het OM heeft een celstraf van drie jaar geëist. De vermeende aanranding van Jill Helena zou hebben plaatsgevonden in mei 2018 in het Martin Luther Kingpark in Amsterdam. Daar zouden ze in de auto hebben gezoend, waarbij hij haar tussen beide benen zou hebben aangeraakt en haar hand zou hebben gepakt met de bedoeling zich af te laten trekken.

‘Geen dwang’

De rapper betwist niet dat hij Jill Helena heeft aangeraakt en gezoend, maar ontkent dat hij haar heeft gedwongen. Volgens de advocaat is er onvoldoende bewijs om aanranding aan te kunnen tonen.