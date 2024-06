Finalist TVOH Jill Helena tegen Ali B: ‘Nee is nee’

“Je hebt me misbruikt Ali, je hebt misbruik gemaakt van mijn vertrouwen, mijn goedgelovigheid.” Dit zei voormalig The Voice of Holland-kandidaat Jill Helena woensdag in haar slachtofferverklaring in de rechtbank in Haarlem. Met haar spreekrecht eindigde de eerste zittingsdag.

Ze sprak over hun affaire na de finale van The Voice in 2013 en de vermeende aanranding in mei 2018, waarvoor B. terechtstaat. Ze spraken na afloop van een optreden in Monnickendam af op een parkeerterrein in Amsterdam, waar ze haar voormalige coach nieuwe muziek wilde laten luisteren. In plaats daarvan reed hij met haar naar een bos. Ze zegt dat ze hem daar heeft afgetrokken, omdat ze doodsbang was.

Ontvoerd en aangerand

“Nee is nee. Je hebt me gewoon ontvoerd naar een plek, en me daar zwaar aangerand. En me vervolgens als een stuk vuil weer afgezet bij mijn auto. In de jaren daarna worstelde ik met mijn gevoelens. Elke keer als ik jouw gezicht op tv zag, kwamen alle herinneringen en gevoelens weer boven. Ik werd dan boos, verdrietig, bang, wanhopig. En voelde onmacht en frustratie.”

‘Jij duldt geen nee’

“Ali, weet je wel wat je hebt gedaan? Weet je wel wat je deed? Dat vraag ik mij oprecht af; dat je dit zo gewend bent, dat je niet eens ziet dat je grenzen overgaat. Dat je niet gewend bent dat mensen ‘nee’ zeggen omdat je toch altijd je zin krijgt. Jij duldt geen nee.”

De strafzaak gaat donderdag verder. Dan houden de officieren van justitie hun betoog waarin ze het bewijs uiteen zullen zetten, om vervolgens een straf tegen de artiest te eisen. Daarna houden zijn advocaten hun pleidooi.