Jeroen Pauw over kritiek op ultrahip straattaal-filmpje: ‘Het was slechts een grapje’

Jeroen Pauw heeft nuchter gereageerd op de kritiek die online verscheen nadat hij in een filmpje zijn programma Bar Laat in straattaal aan GenZ probeerde aan te prijzen. Pauw zegt dat hij zich geen illusies maakt en dat het slechts om een grapje van de redactie ging.

“Zelden zoveel reacties gekregen op voorgaand filmpje, dank voor alle vrolijke knipogen en voor diegenen die er een treurige of wanhopige poging in zagen een jong publiek te bereiken: ik maak me geen illusies”, schrijft Pauw bij een foto waarop hij ogenschijnlijk nonchalant een glas bier drinkt. “Het was slechts een grapje van de onlineredactie inhakend op een TikTok-trend waarin Boomers GenZ-taal spreken. Voor iedereen: proost op het weekend”, besluit de presentator.

Slay

In het bewuste filmpje van BNNVARA geeft Pauw een kijkje achter de schermen van het praatprogramma. Hij gebruikt in zijn presentatietekst populaire termen als ‘slay’ en ‘fit check’, en noemt de tafeltennistafel op de redactie bijvoorbeeld ‘very mindful, very demure’. Pauw sluit het filmpje af door met zijn vingers de vorm van een hartje te maken.