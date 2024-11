Jan Roos weer thuis na arrestatie

Presentator Jan Roos van het YouTubekanaal RoddelPraat is vrijgelaten nadat hij vrijdag werd aangehouden voor uitlatingen die eerder deze week zijn gedaan in het onlineprogramma. Op sociale media liet hij kort voor middernacht weten weer thuis te zijn. “Ik zat vandaag even in een glijdende schaal”, schreef hij op X. “Ik hoorde zojuist mijn zoon uit het raam roepen tegen de buurjongen dat ‘zijn vader weer vrij is’. Mijn street creds zijn verzekerd”, meldde hij niet veel later.

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de uitspraken in de uitzending, waarin Roos de inwoners op Ameland onder meer aanraadde journalisten “van het eiland af te trappen” die verslag willen doen van het Sunneklaasfeest. “Oprotten. Afmaken. Nog voor ze van de boot afkomen, neerknallen”, zei hij.

Het OM liet vrijdag bij bekendmaking van de arrestatie weten “dat (het aanzetten tot) geweld” niet wordt getolereerd.