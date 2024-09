Jan Dulles deelt dochter Lina’s ode aan haar overleden zusje Donna

Een beladen dag voor 3JS-zanger Jan Dulles en zijn gezin: het is vandaag de dag dat hun overleden dochter Donna vier had moeten worden. Haar kleine zusje Lina zingt speciaal voor haar een mooie verjaardagsmedley, deelt Jan op Instagram.

Bij het grafje van Donna, die eind 2020 plotseling overleed aan de gevolgen van een onopgemerkt gebleven scheurtje in haar middenrif, zingt Lina de sterren van de hemel. “Grote zus Donna zou vandaag 4 jaar zijn geworden. Een verdrietige gedachte maar voor Lina is een verjaardag een verjaardag”, schrijft Jan bij de aandoenlijke serenade.

Therapie

Jan en zijn Caroline trouwden in 2023, op de geboortedag van Donna. Aan Weekend vertelde Jan eerder dat hij en Caroline na het verlies van hun eerste dochter samen in therapie zijn gegaan. “Voor sommige mensen kan het dan misschien beter zijn om verder te gaan, het te vergeten, of het met iemand anders te delen,” legde de zanger uit. “Maar voor mij is dat gevoel van ‘we kunnen beter stoppen’ nooit gekomen.” Ook Caroline heeft volgens Jan nooit getwijfeld. “Therapie heeft ons absoluut geholpen. Vaak bespreek je elkaars verdriet niet, maar in een therapiesessie gebeurt dat wel. Daarom is het zo belangrijk.”

Beeld: Instagram@dullesofficial