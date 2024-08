Jan Dulles over verdriet overleden dochter: ‘Therapie heeft absoluut geholpen’

Jan Dulles en Caroline overkwam het allerergste wat ouders kan gebeuren: ze verloren bijna vier jaar geleden hun dochtertje Donna. Therapie heeft het stel geholpen om bij elkaar te blijven, vertelt Jan deze week in Weekend. “Anders bespreek je elkaars verdriet niet.”

In 2020 verloren Jan Dulles en zijn vrouw Caroline hun dochtertje Donna. Weekend vroeg de zanger of hij weleens bang is geweest dat zijn relatie het niet zou overleven door dit enorme verdriet. “Ik dacht altijd dat je na het samen meemaken van zoiets, je elkaar niet zomaar zou kunnen loslaten, om die persoon nooit meer te kunnen spreken. Maar ik ben daar een beetje op teruggekomen. Als je niet op dezelfde manier met het verdriet omgaat, dan kun je het ook niet echt samen delen.”

Lees ook: Jan Dulles herdenkt overleden dochtertje Donna: ergste dag van ons leven

Verdriet bespreken

“Voor sommige mensen kan het dan misschien beter zijn om verder te gaan, het te vergeten, of het met iemand anders te delen,” vervolgt de zanger. “Maar voor mij is dat gevoel van ‘we kunnen beter stoppen’ nooit gekomen.” Ook Caroline heeft volgens Jan nooit getwijfeld. “Therapie heeft ons absoluut geholpen. Vaak bespreek je elkaars verdriet niet, maar in een therapiesessie gebeurt dat wel. Daarom is het zo belangrijk.”

Lees het hele interview met Jan Dulles, waarin hij onder meer vertelt over zijn kinderen James en Lina, hoe Donna in hun voortleeft en hoe hij zijn eerste trouwdag gaat vieren, in Weekend nummer 35, vanaf deze woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.