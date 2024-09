Holly Mae Brood heeft motorrijles voor nieuwe filmrol

Holly Mae Brood krijgt speciaal voor haar rol in de film Amsterdamned 2 motorrijles. Haar personage komt namelijk altijd overal aan op de motor, vertelde de actrice zaterdag in RTL Boulevard. “Ik ben aan het lessen. Dat is een leuk bijdingetje, dat dat kan.”

De cast had recent de eerste draaidag voor de film, en dat was volgens Brood even wennen. “Het was heel leuk, een beetje aanvoelen en inkomen”, zei ze. “We zijn een beetje relaxed begonnen, de grootste stuntscènes komen nog.”

Brood speelt in Amsterdamned 2 een jonge ambitieuze rechercheur van de Amsterdamse politie die wordt geconfronteerd met een aantal gruwelijke incidenten rond de grachten. De film is de opvolger van de klassieker Amsterdamned uit 1988. Huub Stapel keert terug als rechercheur Eric Visser.