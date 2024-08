Hier kijkt Mart Hoogkamer ontzettend naar uit

Mart Hoogkamer en zijn vriendin verheugen zich op de komst van hun dochter. Dat vertellen zij vrijdag in De Telegraaf. Mart en zijn partner Jennifer van Ooijen verwachten hun eerste kindje in januari, maar kunnen nu al niet wachten tot het meisje ouder is.

“De voorpret is al helemaal leuk”, zegt Jennifer tegen De Telegraaf. “We zitten al te bedenken hoe het gaat worden. Als onze dochter wat ouder is, dan lijkt het mij zo leuk om met haar te gaan shoppen. Of haar haartjes te doen, hier en daar wat make-up. Dat zijn de dingen die je met een meisje doet. Maar als het een jongen was geworden, dan had ik net zo makkelijk langs de zijlijn bij het voetbal gestaan.”

Mart en Jennifer maakten deze week via sociale media het geslacht van hun kind bekend. De zanger heeft het huis al “vol met poppen, ik kan niet wachten”, zegt hij in De Telegraaf.

Diverse BN’ers, onder wie zangeres Roxeanne Hazes, zanger Jan Smit en model Loiza Lamers, feliciteerden de aanstaande ouders al online met het nieuws.