Hier is Chantal Janzen mee gestopt: ‘Cold turkey’

Chantal Janzen heeft na elf keer verhuizen in haar leven nu eindelijk haar droomhuis gevonden. “Serieus deze keer”, schrijft ze in de editorial van haar blad &C. “Niet meer elke dag op funda kijken. Ja, echt. Ik ben gestopt. Cold turkey.”

“Ik heb nog nooit een huis gehad dat vanaf dag één al af of naar wens was. En ook nu weer: verbouwen”, aldus de 45-jarige presentatrice over haar huidige woning. “Het is juist die scheve lamp die je zelf hebt opgehangen (en niet hebt kunnen fiksen omdat de handleiding in het Chinees was) die je huis zijn eigen charme geeft.”

Hoewel Janzen content is met haar huidige woning en de meubels die erin staan, zegt ze niet dat ze nooit meer op funda gaat kijken. “Al is het maar om even te gluren”, vertelt Janzen. “Binnenkijken bij anderen is gewoon heel lekker. Vooral als je daarna concludeert dat je gelukkig bent in en met je eigen plek. Want dat ben ik, eindelijk niet meer op zoek, eindelijk helemaal blij en tevreden.”