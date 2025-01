Hier droomt Yves Berendse van: ‘Lijkt me fantastisch’

Yves Berendse droomt ervan ooit een stadionconcert te mogen geven. "Misschien wel in de Johan Cruijff ArenA, maar dat is nog heel ver weg hoor", aldus de 31-jarige zanger in gesprek met het ANP.

“Als voetballiefhebber lijkt me dat echt fantastisch”, zegt Berendse over die droom. “Andere opties zijn natuurlijk het Olympisch Stadion, of de Kuip, of het GelreDome in Arnhem. In september zong Berendse wel al eens het volkslied in de ArenA. Dat deed hij tijdens de UEFA Nations League wedstrijd tussen Nederland en Duitsland.

Voorlopig legt Berendse de focus op de twee shows die hij aankomende zomer in de Amsterdamse Ziggo Dome geeft. Op 27 en 28 juni treedt hij daar op. “Dat is voor mij de mooiste indoorconcertlocatie van Nederland. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Berendse kende in 2024 groot succes met nummers als Terug In De Tijd en Zin In Jou. Dinsdag ontving de zanger uit handen van René Froger meerdere awards voor zijn succes. Hij kreeg bijvoorbeeld een Diamanten Award omdat het lied Terug In De Tijd meer dan 50 miljoen keer gestreamd is. Daarbij raakte Berendse kort geëmotioneerd. “Dat was voor mij zo’n moment, omdat je toch in een soort trein zit van allemaal dingen, dat je met de neus op de feiten wordt gedrukt. Dan ligt er ineens iets fysieks voor je van wat je hebt bereikt. En dat uit handen van René Froger, die ik als beginnend artiest wel adoreerde. Dat hij een avond vrijmaakt om mij die platen uit te reiken, dat is echt een jongensdroom.”