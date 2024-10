Herman van der Zandt en Anna Gimbrere verwachten kindje samen

Herman van der Zandt en Anna Gimbrere verwachten hun eerste kindje samen. De 38-jarige wetenschapsjournaliste deelde dinsdag in het programma Tijd voor MAX dat ze zwanger is.

“Ik ben er een aan het produceren”, zei Gimbrere lachend, toen het gesprek over kinderen ging. De baby is het eerste kindje voor Gimbrere en het eerste kleinkind voor haar ouders, zo deelt ze. “Die zijn in de gloria, kan ik wel zeggen. Die vinden het superleuk.”

Gimbrere en Van der Zandt maakten in 2019 bekend dat ze een relatie hebben. De 50-jarige Van der Zandt heeft uit een eerder huwelijk al twee kinderen, een dochter en een zoon.