Henry van Loon doet hilarische imitatie van B&B Vol Liefde-Rick

Henry van Loon en Jelka van Houten zijn trouwe kijkers van B&B Vol Liefde. Het stel deelt dan ook vaker grappige filmpjes over het programma, met deze keer een hilarische imitatie van Rick.

Vanaf Nieuw-Zeeland vloog deelnemer Rick naar Zuid-Afrika om de liefde te vinden bij Mirjam.

Op Instagram deelt Jelka een video waarin Henry de grappige imitatie doet. “Ik ben dus nu op Terschelling en het is heel erg leuk”, begint hij in het accent van Rick. “Ik speel eigenlijk de hele dag gitaar en ik zing liedjes, maar de kinderen moeten ook eten. We gaan ons best doen er een feestje van te maken.”