Henk Schiffmacher geeft tattoo aan Max Bijt Hond-verslaggever

Henk Schiffmacher heeft een tattoo met het logo van Max Bijt Hond, een vast item in de talkshow Sophie & Jeroen, op het bovenbeen van presentator Max Terpstra gezet. De beelden vormden de afsluiting van het item op vrijdagavond. Het was de laatste keer dat de rubriek Max Bijt Hond, waarin Terpstra door het land reist, te zien was.

Terpstra ging vrijdag te rade bij Douwe Bob hoe hij een beter lichaam kon krijgen. Na een sport- en zwemsessie klaagde Terpstra dat hij nooit zoveel tattoos als Douwe Bob op zijn lijf zou kunnen zetten. Om een beginnetje te maken, nam de zanger hem mee naar Schiffmacher.

De tattookoning had er veel schik in om Max Terpstra onder handen te nemen. “Het is altijd hetzelfde met deze jongens”, lachte Schiffmacher. “Heel veel herrie maken, maar dan stiekem wel een erectie krijgen.”