Hélène Hendriks dolblij: ‘Dit betekent alles’

Hélène Hendriks is dolblij dat voetbalclub NAC Breda naar de Eredivisie is gepromoveerd. “Dit betekent alles”, reageerde de 43-jarige Bredase maandag in de show van dj Lex Gaarthuis op Radio 10.

“Kijk, wij zeggen gekscherend wel eens: maakt niet uit die eerste divisie, zolang we onze identiteit maar behouden. Maar de hele stad geel-zwart, filmpjes die ik gezien heb van mensen die thuis zaten te kijken en in tranen waren. Dat is het mooie van sport en emotie, je ziet wel dat het een echte volksclub is”, aldus de Oranjezomer-presentatrice. “Het ging eigenlijk nergens anders meer over de afgelopen week.”

NAC verloor zondag het tweede duel in de finale van de play-offs met 4-1 bij Excelsior. Maar de club promoveerde omdat had het de thuiswedstrijd vijf dagen eerder met 6-2 had gewonnen. Na afloop was het feest bij Hendriks thuis, vertelt ze. “En het is dat ik vanavond De Oranjezomer doe en al vroeg met die voorbereidingen begin, maar anders was ik de stad wel ingegaan vandaag. Want als je die beelden gister zag van die juichende massa op P5 bij het NAC-stadion: ja, dat blijft kippenvel!”