Heel politieteam voor deur Tineke Schouten om ‘foutje’ kleinkind

“Waar is dit knopje voor?”, vroeg één van Tineke Schouten’s kleinkinderen zich af. Daar kwamen de Schoutentjes al snel achter…

“Mijn jongste kleinkind had per ongeluk de alarm knop uitgetest”, schrijft de 70-jarige cabaretière op haar Instagram. Tineke kreeg vervolgens een heel politieteam, acht man sterk, op de stoep.

Gelukkig konden zowel Tineke als de acht politiemensen die voor Piet Snot naar haar villa in Almere snelden, erom lachen. Tenminste, voor de foto die Tineke vervolgens op social media plaatste. “Groot compliment voor de Almere politie! Wat een dappere mensen!”, grapt Tineke bij het kiekje van zichzelf, haar kleinkinderen én haar nieuwe politievrinden. “Binnen enkele minuten met acht man sterk stonden ze paraat.”

Laatje

Tineke heeft de noodknop laten installeren voor haar inmiddels overleden man Hans Brunyanszki, die de nodige gezondheidsproblemen had. Als zij dan in het theater stond en Hans voelde zich thuis niet goed worden, kon hij op de knop drukken om de hulpdiensten te alarmeren, vertelt ze aan RTL Boulevard. Hans stierf in 2023, en Tineke was glad vergeten dat de noodknop nog in een laatje lag. Tijdens het spelen vonden de kleinkinderen de voor hen zeer mysterieuze knop, en tja, die vroeg er natuurlijk om om ingedrukt te worden…