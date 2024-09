Haline Reijn geeft emotionele speech namens Nicole Kidman

Met een emotionele speech heeft Halina Reijn tijdens het filmfestival van Venetië de prijs van Nicole Kidman in ontvangst genomen. Kidman kreeg die voor beste actrice in de door Reijn geregisseerde film Babygirl. Kidman had zaterdagochtend de Italiaanse stad met spoed verlaten omdat haar moeder was overleden.

Reijn kreeg een groot applaus toen ze het podium opkwam en zichzelf introduceerde als de regisseur van Babygirl. Ze vroeg het publiek om stilte en las de verklaring van Kidman voor waarin de actrice uitlegde waarom ze niet zelf de prijs kon ophalen. “Ik ben in shock en moet terug naar mijn familie”, liet Kidman het publiek via Reijn weten.

Ook schreef Kidman geschokt te zijn en dat haar “hart gebroken is”. De Australische droeg de prijs op aan haar moeder. “Ze heeft me gevormd, ze heeft me geleid en ze heeft me gemaakt”, aldus Kidman.

Na de prijsuitreiking liet Reijn aan het ANP weten “heel verdrietig te zijn dat Nicole haar moeder verloor vlak voordat ze vandaag de prijs in ontvangst zou nemen”. De regisseur liet ook weten “ongelofelijk trots” te zijn. “En dankbaar dat ik voor haar het statement kon voorlezen.”