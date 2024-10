Halina Reijn ‘megatrots’ op nominaties Gotham Award

De film Babygirl van Halina Reijn is in twee categorieën genomineerd voor een Gotham Award, een grote Amerikaanse prijs voor onafhankelijke film- en televisiemakers. Aan het ANP laat de regisseur weten “megatrots” te zijn op de nominaties voor haar film, die eind dit jaar in Nederland te zien is.

Babygirl maakt kans op een prijs in de categorie beste film en beste actrice, hiervoor is Nicole Kidman genomineerd. Reijn zegt verrast te zijn door de nominaties. “Gisteren kreeg ik allemaal berichten van Amerikanen om me te feliciteren, maar ik had geen idee waar het over ging en zei: ‘Ik ben pas 10 november jarig'”, zegt de 48-jarige filmmaker. “Ik ken de Gotham Awards, maar wist absoluut niet wanneer die nominaties bekend werden gemaakt. Maar goed ook, want dan was ik supernerveus geweest. Deze awards zijn heel belangrijk, vooral binnen de filmwereld.”

Reijn noemt het verder “een droom” dat Babygirl nog altijd zoveel erkenning krijgt. Op het prestigieuze filmfestival van Venetië in september kreeg Kidman bijvoorbeeld al de prijs voor beste actrice. “Ik vind het nog steeds eng allemaal omdat het voelt alsof ik een baby aan het baren ben en iedereen iets van haar gaat vinden”, zegt Reijn verder over de ontvangst van haar productie. “Als het dan positief uitpakt, is dat telkens opnieuw een enorme opluchting. Nicole en ik hebben gisteren heel blij met elkaar gebeld. Dat de film mensen lijkt te kunnen raken in hun hart is natuurlijk de grootste beloning denkbaar. Maar pas op kerstdag komt ze in de bioscoop, dus pas dan weten we wat iedereen echt zal ervaren. Daar ben ik nu alweer zenuwachtig voor, haha!”

De uitreiking van de Gotham Awards vindt plaats op 2 december. De film Anora maakt met vier nominaties de meeste kans op een prijs, Nickel Boys is drie keer genomineerd.