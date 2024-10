Grote verrassing voor Albert Verlinde

Albert Verlinde is dinsdag verrast met een feest naar aanleiding van zijn 25-jarige carrière als theaterproducent. De 63-jarige Verlinde dacht dat hij op weg was naar de première van Gooische Vrouwen maar werd naar de Verkadefabriek in Den Bosch gebracht. Daar stonden familie, vrienden, bekenden en mensen met wie hij door de jaren heen nauw heeft samengewerkt op hem te wachten.

Diverse bekende Nederlanders kwamen op het feest af. Onder anderen Pia Douwes, Lucille Werner, Kim-Lian van der Meij, Tony Neef en Jon van Eerd feliciteerden Verlinde met zijn jubileum.

Verlinde is nog niet klaar als theaterproducent. “Op het moment dat ik het echt niet meer leuk vind dan stop ik ermee. Maar daar ben ik nu nog niet”, zei hij eerder dinsdag tegen het ANP.