Groot nieuws voor Tino Martin

Tino Martin gaat in november weer op theatertour. Dat heeft de zanger woensdag bekendgemaakt. De volkszanger treedt onder de noemer 10 Jaar In Het Theater op in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Breda en Zwolle.

De zanger van nummers als Zij Weet Het en Jij liet me vallen kijkt er al naar uit. “In het theater hebben jullie mij leren kennen, en daarom kijk ik er naar uit om deze bijzondere mijlpaal samen met jullie te vieren. Naast de grote hits zal ik ook nummers zingen die voor mij persoonlijk veel betekenen. Het wordt echt een avondje uit voor iedereen.”

De artiest begint op 26 november in Hoorn aan zijn theatertour. Tino Martin sluit de tour op 16 maart af in Nijmegen. De kaartverkoop gaat vrijdag van start.