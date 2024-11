Groot nieuws voor Linda de Mol: ‘Heel leuk’

Linda de Mol gaat een kennisquiz die ze zelf heeft bedacht presenteren bij RTL 4. De presentatrice, die normaal gesproken programma’s voor Talpa maakt, wordt “uitgeleend”, zei ze dinsdagavond zelf in RTL Boulevard. RTL bevestigde het nieuws desgevraagd aan het ANP.

Het programma heet Briljante Breinen. De Mol omschrijft de tv-show als “een soort heel pittige quiz met een aantal reality-elementen”. “Een stel goede studiebollen, die beschikken over een heel goed geheugen, gaan met elkaar intrek nemen op een soort campus. Die gaan met elkaar in teamverband van alles leren en studeren en die krijgen daar allerlei testen over.”

RTL vindt het “heel leuk” dat De Mol weer even terugkeert op RTL 4, waar zij eerder al jarenlang programma’s maakte. “We kijken uit naar de hernieuwde samenwerking.”

De Mol pitchte haar programma bij RTL-zenderbaas Peter van der Vorst, nadat zij veel hadden samengewerkt door de serie Gooische Vrouwen die ook bij Videoland te zien is. “Ze waren heel enthousiast”, vertelde De Mol over die pitch. Uiteindelijk heeft ze hierover met haar broer, Talpa-baas John de Mol, gesproken. “Die vond het uiteindelijk goed”, aldus de 60-jarige presentatrice, die benadrukt een “eenmalig project” te doen voor RTL. De Mol stapte in 2019 over van RTL naar Talpa.