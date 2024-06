Gover Meit over Eurovisie Songfestival: ‘Zware periode’

Gover Meit heeft voor het eerst sinds de diskwalificatie van Joost Klein gesproken over het Eurovisie Songfestival. Meit, die als creative director mee was naar het Zweedse Malmö, noemt het voor de camera van RTL Boulevard “een zware periode”.

Volgens de cabaretier, beter bekend als Stefano Keizers, hebben verslaggevers hen “het leven zuur” gemaakt. “We zijn zo ontzettend gestalkt en lastiggevallen. Vooral door RTL Boulevard. Maar ook wel door de hele media, we moeten gewoon weer eventjes bijkomen van alle heftigheid en ook wel van de paniek die journalisten ons hebben gebracht.”

Meit zegt dat er “continu” mensen hem in zijn “privésfeer” stonden te filmen. “Dat is gewoon geen prettig leven, dus ik doe het weer even rustiger aan.”

Joost Klein mocht niet meer meedoen aan het songfestival na een incident met een cameravrouw, die aangifte heeft gedaan. Meit is naar eigen zeggen al meerdere keren ondervraagd over het voorval en zegt dat er nog meer gesprekken volgen. “Het gaat denk ik nog wel even duren voordat we vrijuit mogen praten.”