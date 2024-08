Gordon hoopt met nieuwe realityserie ‘eindelijk het tij te keren’

Gordon hoopt met zijn nieuwe realityserie bij SBS “eindelijk het tij eens te keren van die ongelijke negatieve stroom met bagger die dagelijks over me wordt uitgestort”. Dat schrijft hij vrijdag op Instagram.

De zanger vindt dat veel mensen hem verkeerd begrijpen. “Ik ben geen Frans Bauer en al zeker geen Martien Meiland hoezeer ik beide mannen enorm bewonder”, legt hij uit. “Ik ben gewoon mezelf in alle facetten. Soms onmogelijk, ook voor mezelf maar vooral iemand met een goed hart. De enorme negatieve uitspraken door de media en collega’s hebben enorme impact op mij gehad en me tot aan de rand van de afgrond gebracht.”

Gordon noemt in zijn post geen concrete voorbeelden, maar vertelt wel dat hij het afgelopen halfjaar door een cameraploeg is gevolgd “in mijn privéleven en in aanloop naar de heropening van mijn koffiesalon/restaurant”. Hij zegt ook te verwachten dat hij met zijn realityserie “weer de nodige kritiek en narigheid over me heen krijg. Maar ik hoop vooral ook veel positieve geluiden te horen van wie dan ook!”

De realityserie Dit ben ik, Gordon! is vanaf 6 september te zien.