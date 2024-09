Goed nieuws voor Freek Bartels

Freek Bartels keert na maanden afwezigheid terug in het theater. De acteur is komend najaar te zien in de musical Sister Act.

De 37-jarige Bartels trok zich vorig jaar terug uit Jesus Christ Superstar omdat hij kampte met burn-outklachten. Sindsdien stond hij niet meer op het podium. “Ik heb afgelopen periode wel gewerkt, ik filmde bijvoorbeeld wel voor een tv-serie. Dus ik zat niet stil, maar was wel even uit het theater gestapt. Ik voelde dat ik daar een pauze van moest nemen omdat het tijdrovend is. Het kwam erop neer dat de versnelling omlaag moest. Ik ben vooral heel blij dat ik er op tijd bij ben geweest, want het was nodig. Een goede beslissing dus”, vertelt de acteur aan het AD.

De acteur is in Sister Act de vaste vervanger van Samir Hassan in de rol van agent Harry. “Ik zie het als een lekkere start. Mijn agenda was nog leeg. En de voorstelling, rol en plek zijn hartstikke leuk. Hoe vaak ik ga spelen moet zich uitwijzen, omdat Samir vader wordt en dat zich niet laat plannen. Waarschijnlijk zal ik een paar vaste dagen in de week opnemen, maar dat zullen er hooguit twee zijn, denk ik.”

Door zijn burn-out kiest Bartels beter wat hij echt wil doen, zodat hij daar vol voor kan gaan. “Ik ben nu wellicht behoedzamer voor mijn rust, maar ik heb ook behoefte aan de energie die ik krijg van het spelen voor publiek. Het was nodig om een pauze te nemen, maar we pakken het nu weer op. Zin om terug het theater in te gaan.”