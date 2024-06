Giel Beelen blikt terug op eerste familievakantie: ‘Heerlijk avontuur’

Giel Beelen heeft ontzettend genoten van de eerste keer dat hij samen met zijn vrouw Floor en hun dochtertje Josephine als gezinnetje op vakantie is geweest. “Wat een heerlijk avontuur!”, schrijft Beelen bij een reeks vakantiefoto’s op Instagram.

De 47-jarige radio-dj is samen met zijn “2 Bella Donna’s” een week naar Sardinië geweest. “Josephine kan het zich later vast niet meer herinneren, maar deze vakantie zit in ons hart gesloten”, deelt Beelen bij de foto’s. “Wat een liefde. Vanaf nu maakt de bestemming niet meer uit als zij er maar bij zijn.”

Eind oktober vorig jaar werden Beelen en zijn partner ouders van hun dochtertje. In augustus trouwde het stel.