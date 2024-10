Gerard Ekdom ontdekte jaren na relatie dat ex pornoactrice was

Gerard Ekdom is er jaren na hun relatie achter gekomen dat zijn ex-vriendin een pornoactrice was. Dat bekende de dj van Radio Veronica als onderdeel van het radiospel Biecht-ie of Liegt-ie? dat maandag op de zender van start ging.

“Ik loop een paar jaar later, het was al lang uit, in de Free Record Shop en daar had je een heel klein hoekje dvd’s en toen dacht ik: ‘Dit meen je niet joh, dat is Nassa! Ik heb hem meteen gekocht en ben hem gaan kijken”, vertelt Ekdom aan zijn collega’s Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. De dvd in kwestie heeft Ekdom niet meer, zegt hij. “Ik werd wel een beetje misselijk en heb hem weggegooid.” Volgens Ekdom was zijn toenmalige vriendin tijdens hun relatie nog niet werkzaam in de porno-industrie. “Laat ik het zo zeggen, wat ze deed met diegene heeft ze met mij nooit gedaan”, zegt de dj over de film. “Er werd flink gekloven.”

De bekentenis van Ekdom was onderdeel van een nieuw radiospel in de ochtend- en middagshow. Luisteraars van Radio Veronica worden uitgenodigd om in de uitzending te komen en te zeggen of het sterke verhaal dat de dj’s vertellen, klopt of niet. Degene die het juiste antwoord raadt, wint 200 euro.