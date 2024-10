Frans Bauer klaar voor Ahoy: ‘Mijlpaal in mijn carrière’

Frans Bauer staat vrijdag en zaterdag na dertien jaar weer voor een uitverkocht Rotterdam Ahoy. “Het is voor mij ook een soort mijlpaal in mijn carrière”, zegt Bauer in gesprek met het ANP. “Als je al zo lang zanger bent, is het niet vanzelfsprekend dat je na 35 jaar nog in dat soort zalen mag optreden. Ik vind het wel bijzonder.”

Dat het ruim een decennium geleden is dat hij in Ahoy stond, heeft meerdere redenen, vertelt Bauer. “De periode na de laatste keer Ahoy is ook de tijd geweest waarin mijn vader ziek werd en op een gegeven moment ook is komen te overlijden”, blikt Bauer terug. “Daarnaast heb ik ook televisieprogramma’s gemaakt, theatertours gedaan en er was corona. Ik dacht bij mezelf: misschien moet ik het maar niet meer doen. Maar bij vijftig kijk je naar voren en wil je je dromen nog extra kracht bijzetten.”

De 50-jarige Brabander verbreekt met de shows ook een record. Na zaterdag is het niet langer Lee Towers, maar Bauer die met 53 keer het vaakst in de Rotterdamse concerthal stond. Al blijft de zanger daar nuchter onder. “Ik ben niet bezig met records. Voor mij is elke show de eerste. Je wilt zo goed zijn als dat je was. Ook nu weer”, zegt hij.

Koning van Ahoy

Lee Towers blijft voor hem dan ook “de koning van Ahoy”, zegt Bauer. “In de jaren dat er nog nooit iemand had opgetreden, heeft hij daar het wiel uitgevonden. Groots en gala. Heel bijzonder. En dat wil je niet afnemen. Het gaat erom wat het je uiteindelijk zelf doet en ik ben trots dat ik daar weer mag staan”, klinkt het. “Als kind van negen reed ik hier al met mijn ouders langs en zei ik: ooit treed ik daar op en dan mogen jullie mee.”

Wies, de 78-jarige moeder van Bauer is vrijdag en zaterdag van de partij. En ook zijn eigen gezin, echtgenote Mariska, zoons Christiaan, Jan, Frans jr. en Lucas en de schoondochters zijn erbij. Christiaan (23) treedt ook op als gastartiest. “We doen in elk geval een duet, maar verder blijft het een verrassing”, zegt Bauer over het optreden van zijn oudste. “Het is heel speciaal om met hem het podium te delen.”

De beste Frans

In de aanloop naar de shows heeft Bauer hard gewerkt om in Ahoy zo fit mogelijk te zijn. En dat is gelukt, zegt de zanger trots. “Maar het is ook nodig. Het podium is 50 meter breed en ik loop op zo’n avond gemiddeld 10 kilometer. Tweeënhalf uur sta ik heen en weer te gaan, zingend, dansend”, legt hij uit. Bijkomend voordeel: hij kan zijn oude Ahoy-pakken ook weer aan. “Dit is de beste Frans die je in jaren hebt gezien!”, besluit hij lachend.